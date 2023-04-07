Житель Коми избил до смерти односельчанина

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В Усть-Куломском районе осудят обвиняемого в избиении до смерти 33-летнего мужчину. Об этом сообщили в Следственном комитете Коми.

По предоставленным данным, преступление произошло в январе 2023 года в селе Мыелдино. В тот день трое мужчин и женщины распивали алкоголь в помещении зимней кухни.

В какой-то момент между 47-летним мужчиной и фигурантом уголовного дела произошел конфликт, во время которого обвиняемый избил свою жертву до смерти. Пострадавший скончался от тяжелой травмы грудной клетки. Обвиняемый свою признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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