Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 апреля 2023 5:45

С администрации района в Коми взыскали 60 тысяч рублей за укус собаки

Животное напало на ребенка
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ижемском районном суде рассмотрели дело в отношении администрации Усть-Цилемского района. По данным Объединенной пресс-службы судов, чиновников наказали на 60 тысяч рублей за нападение бездомной собаки на ребенка.

Пес укусил мальчика в октябре 2022 года в Усть-Цилеме недалеко от детского сада. Животное напало со спины. Прокурор района потребовал взыскать 60 тысяч рублей за моральный вред. Суд просьбу удовлетворил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники украли у сыктывкарской таксистки 126 тысяч рублей (подробнее)