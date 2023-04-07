С администрации района в Коми взыскали 60 тысяч рублей за укус собаки

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В Ижемском районном суде рассмотрели дело в отношении администрации Усть-Цилемского района. По данным Объединенной пресс-службы судов, чиновников наказали на 60 тысяч рублей за нападение бездомной собаки на ребенка.

Пес укусил мальчика в октябре 2022 года в Усть-Цилеме недалеко от детского сада. Животное напало со спины. Прокурор района потребовал взыскать 60 тысяч рублей за моральный вред. Суд просьбу удовлетворил.

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