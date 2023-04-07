Пункт назначения: в Коми на мужчину упало бревно и раздавило его насмерть

В Коми завершено расследование смертельного несчастного случая, который унес жизнь мужчины. Работник компании, занимающейся лесоперевозками, погиб во время трудовой смены.

По данным республиканской Гострудинспекции, во время погрузки бревен на мужчину упало одно из них и придавило его насмерть.

– Комиссией по расследованию установлено, что причиной несчастного случая является – нарушение технологического процесса, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов, в том числе выразившееся в нарушении правил перевозки грузов (загрузка лесопродукции выше величины заводский стоек (коника) автомобиля), – сообщили в ведомстве.

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