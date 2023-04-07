В Коми столкнулись УАЗ и фура: пострадал человек

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В четверг, 6 апреля, в Усинске столкнулись УАЗ и КамАЗ, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около четырех утра. Молодой человек ехал за рулем УАЗа по трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар со стороны поселка Харьягинский в сторону Усинска. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там УАЗ врезался в КамАЗ с полуприцепом НефАЗ.

В результате ДТП пострадал водитель УАЗ. Он получил открытый оскольчатый перелом берцовой кости и рваную рану левой голени. Пострадавшего увезли в больницу.

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Авария произошла на улице Петрозаводской (подробности)