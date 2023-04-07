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НовостиОбщество7 апреля 2023 6:56

В Коми бизнесмен незаконно торговал семенами

Они не входят в госреестр
Источник:kp.ru
Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Инте бизнесмену выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники провели выездное обследование по соблюдению обязательных требований в области семеноводства при реализации семян сельскохозяйственных растений. Выяснилось, что предприниматель торгует семенами, которые не входят в госреестр. Речь, в частности, идет о кабачках, петрушке, моркови, спарже, укропе, салате. Таким образом бизнесмен нарушил законодательство, и ему выдали предостережение.

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