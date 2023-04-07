Жительница Коми пыталась передать зажигалку в СИЗО

Фото: УФСИН Коми

В Печоре местная жительница попалась сотрудникам СИЗО, когда пыталась передать в изолятор зажигалку. Горожанка придумала хитрую схему, но ее быстро раскрыли.

Как передает пресс-служба ФСИН Коми, женщина спрятала газовый предмет между продуктами, однако на досмотре запрещенный для передачи предмет был изъят. Нарушительнице теперь грозит административная статья.

- В отношении отправителя посылки составлен протокол об административном правонарушении. В соответствии со статьей 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания, - заключили во ФСИН.

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