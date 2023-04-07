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В Сыктывкаре школьник чуть не утонул в луже, которая образовалась на дороге. Мальчик поскользнулся и упал в воду, но встать и выйти из нее он не смог.

По словам очевидцев, юный сыктывкарец был в панике: ему свело ногу от холода, а тяжелый школьный рюкзак тянул его вниз. Помочь выйти из грязи и ледяной воды ему помогла неравнодушная горожанка, которая проходила мимо.

- Мальчик был весь на панике, не мог пошевелиться, мокрый насквозь, из портфеля текла вода, - рассказывают очевидцы.

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