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НовостиОбщество7 апреля 2023 10:52

В Сыктывкаре привезли зараженные примулы

В них обнаружили западный цветочный трипс
Источник:kp.ru
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В примулах, привезенных в Сыктывкар, обнаружили западный цветочный трипс. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства обследовали 10 примул в торговом помещении предприятия. Специалисты обнаружили западный цветочный трипс, включенный в Единый перечень карантинных объектов. Поэтому сотрудники Россельхознадзора выдали предостережение.

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