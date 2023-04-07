В Сыктывкаре привезли зараженные примулы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В примулах, привезенных в Сыктывкар, обнаружили западный цветочный трипс. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства обследовали 10 примул в торговом помещении предприятия. Специалисты обнаружили западный цветочный трипс, включенный в Единый перечень карантинных объектов. Поэтому сотрудники Россельхознадзора выдали предостережение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми бизнесмен незаконно торговал семенами

Они не входят в госреестр (подробности)