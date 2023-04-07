Сбившей в Сыктывкаре насмерть мать двоих детей Ирине Шеремет предъявили новые иски

Ирина Шеремет снова стала участницей судебных разбирательств

В Сыктывкаре суд рассмотрит два иска против Ирины Шеремет, сбившей насмерть мать двоих детей и 8-летнего школьника, который получил тяжелые травмы.

Известно, что супруг погибшей 38-летней женщины подал исковое заявление. Мужчина требует возместить моральный ущерб.

Второй иск подал Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Заявление инициировано прокурором, чтобы взыскать с Шеремет расходы на лечение пострадавшего школьника.

Напомним, что Сыктывкарский горсуд 17 октября 2022 года признал Ирину Шеремет и назначил наказание в виде пяти лет и шести месяцев в колонии-поселении с лишением водительских прав на три года. Также в горсуде приняли решение не снимать арест, наложенный на имущество подсудимой.: речь идет о двух нежилых помещениях в Санкт-Петербурге и 2,5 миллионах рублей.

В Верховном суде республики 23 декабря по итогам рассмотрения апелляционных жалоб приговор изменили: арест, наложенный на 2,5 миллиона рублей и на помещения, принадлежащие Ирине Шеремет, был снят. В части, касающийся срока и лишения водительских прав, приговор был оставлен без изменений.

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