Мобилизованные жители Коми начали приезжать в отпуск

Фото: пресс-служба Минобороны России

Жители Коми, мобилизованные осенью 2022 года, начали приезжать в отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ижемского района.

Так, один из местных жителей прибыл в отпуск из зоны СВО. С декабря он находился в зоне боевых действий. Военнослужащий рассказал, мобилизованные ижемцы в основном служат вместе, в одних воинских подразделениях. Он также сообщил, что бойцам приятно получать с родной земли посылки и письма со словами поддержки, передает «Комионлайн».

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