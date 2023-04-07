Жители Сыктывкара заметили активизировавшихся клещей

Автор фото: Пыхалова Юлия

В Сыктывкаре местные жители сообщают о пробуждении клещей. Горожанин сумел сфотографировать членистоногое и выложил фото в соцсетях, сопроводив его подписью:

— В Сыктывкаре активизировались клещи! Будьте внимательны и осторожны!

Как сообщает БНК со ссылкой на региональный Минздрав, случаев обращения к врачам из-за клещей пока в столице Коми не зафиксировано. В ведомстве заявили, что сейчас идет вакцинация населения.

— Вакцинация от клещевого энцефалита уже ведется, сделать прививку можно в прививочном кабинете поликлиники или ЦРБ. Но медики замечают, что иммунизацию надо делать осенью или зимой, если проходить ее сейчас, то в течение месяца после надо соблюдать осторожность — не посещать парки, лес, не выходить на посадки, чтобы ненароком не подцепить насекомое и не заразиться, нужно время для формирования защиты, — сообщили в ведомстве.

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