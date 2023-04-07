В Коми мужчину будут судить за заказное убийство, совершенное в 2004 году

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Коми 49-летнего мужчину обвиняют в убийстве по найму, совершенном в 2004 году, и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2004 году фигуранта привлекли в качестве исполнителя убийства по найму. Мужчина следил за жертвой – представителем криминальных кругов Воркуты. Он выбрал место, удобное для ведения стрельбы, а также пути отхода после совершения преступления. В декабре фигурант с пистолетом с прибором для бесшумной стрельбы прибыл в подъезд дома по улице Дончука.

Мужчина дождался появления потерпевшего и как минимум дважды выстрелил в него. В результате пострадавший скончался на месте. Далее злоумышленник выбросил оружие и скрылся.

– В качестве вознаграждения фигурант получил доступ к извлечению прибыли от реализации металлолома и топлива на территории поселка Воргашор, – отметили в СК.

На протяжении длительного времени данное особо тяжкое преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Сложность в установлении всех обстоятельств, необходимых для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, была обусловлена тем, что преступление было тщательно спланировано, злоумышленниками приняты меры по сокрытию его следов. Кроме того, участники сплоченных преступных групп, причастные к совершению убийства либо осведомленные о произошедших событиях, оказывали всяческое противодействие правоохранительным органам и отказывались сотрудничать со следствием.

Вместе с тем, следователями регионального следственного управления в тесном взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Коми проводится тщательная и планомерная работа по расследованию преступлений, совершенных участниками преступного сообщества «Ифы-Козлова». О результатах данной работы докладывалось заместителю Председателя СК России Александру Владимировичу Клаусу, которым по результатам заслушивания даны указания о производстве конкретных следственно-оперативных мероприятий, направленных на закрепление имеющейся доказательной базы и получение новых улик с целью привлечения к ответственности участников организованной группы по всем эпизодам их преступной деятельности.

Благодаря грамотно выстроенной совместной работе следователей и оперативников, в результате выполнения комплекса дополнительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по делу были собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения конкретным лицам, а непосредственный исполнитель убийства в июне 2022 года был задержан по месту жительства в Воронеже и заключен под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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