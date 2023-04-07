В Печоре дали условные сроки черным лесорубам

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Печоре мужчину и женщину признали виновными в незаконной рубке лесных насаждений в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Летом жители Печоры договорились без оформления документов нарубить деревьев на дрова. Мужчина и женщина спилили 25 деревьев. Сумма ущерба лесному фонду составила 21 тысячу рублей. Фигурантам дали условные сроки: женщине – восемь месяцев, а мужчине – год. У них также конфисковали бензопилу и поленья.

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