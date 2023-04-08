«Взяли штурмом»: в Сыктывкаре мужчина угрожал взорвать жилой дом

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми
В Сыктывкаре 31-летний мужчина угрожал взорвать дом в местечке Лесозавод. Сыктывкарец, будучи пьяными, поругался с соседями, и они вызвали полицейских. Однако участковых ждал неприятный сюрприз: мужчина закрылся в квартире и грозился взорвать гранату.
Обезвредить дебошира прибыли омоновцы и росгвардейцы, которые застали его врасплох. Другие жильцы же были экстренно эвакуированы из помещений.
– В ходе переговоров данный гражданин вышел в подъезд, не ожидая увидеть сотрудников ОМОН, он испугался. Ему неоднократно было сказано, чтобы он бросил гранату. В ходе визуального осмотра было ясно, что она ненастоящая, поэтому, воспользовавшись замешательством злоумышленника, он был обезоружен, – передает телеканал «Юрган» слова одного из сотрудников ОМОНа.
В полицейском участке выяснилось, что мужчина уже был ранее судим и не раз попадал в поле зрение правоохранителей.
По данному факту начата проверка.
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