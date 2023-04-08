Стали известны самые востребованные профессии в сельском хозяйстве в Коми

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В Коми растет спрос на работников в сельско-хозяйственной сфере. Работодатели готовы предложить от 30 до 70 тысяч рублей, сообщает hh.ru.
Так, в республике ищут овощевода, определителя болезней у растений и тракториста-машиниста. Для тех, кто хочет работать из дома, тоже есть предложение. Например, автору студенческих работ по агроинженерии и землеустройству готовы платить на руки 50 тысяч рублей.
- За год на фоне повышенного спроса на сельскохозяйственных работников в отрасли выросли и зарплаты. Так, сейчас диапазон зарплат в целом по России в сельхоз отрасли от 40 000₽ до 68 966₽. Это на 3000 – 5000 рублей больше, чем в начале 2022 года. В Республике Коми ситуация похожая: зарплата в вакансиях в сельхоз-сфере от 60000₽ до 88 736₽, что на 37 000 рублей больше, чем в первом квартале 2022 года, - рассказали специалисты.
Рейтинг актуальных вакансий в сельхоз-сфере, Коми:
Ведущий инженер по качеству испытательной лаборатории, https://hh.ru/vacancy/74402748
Зоотехник-селекционер, от 30 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78655897
Агроном приложения для определения болезней растений по фотографиям (удаленный работа), https://hh.ru/vacancy/78860631
Ветеринарный врач-консультант по экзотическим животным (удаленная работа), https://hh.ru/vacancy/78622843
Овощевод, до 30 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78758005
Оператор машинного доения, до 45 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78757923
Специалист по агросопровождению (удаленная работа), от 70 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78452095
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин, от 30 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/78489201
Тракторист-машинист, до 60 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77842013
Технолог-менеджер по развитию продаж ингредиентов для мясопереработки (удаленная работа), https://hh.ru/vacancy/77948197
Автор студенческих работ по агроинженерии и землеустройству (удаленная работа), от 50 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77954108.
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