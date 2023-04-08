В Коми не нашли криминального следа в сходе 11 вагонов

Фото пресс-службы Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ

В Княжпоготском районе Коми с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел 1 августа 2020 года. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело и начато расследование.

Проверка показала, что причиной схода вагонов стал сдвиг ступицы колеса колесной пары. Из-за отсутствия состава преступления уголовное дело было прекращено, никаких правонарушений со стороны дорожников следователи не нашли.

- По итогам расследования уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления. В действиях железнодорожников и ремонтников не нашли нарушений, которые могли бы привести к случившемуся. Пути находились в исправном состоянии, - цитирует «КомиОнлайн» сыктывкарский следственный отдел на транспорте СК РФ.

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