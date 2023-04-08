В Коми трагическая гибель настигла жительницу Воркуты

Фото: архив "КП"

В Коми на скамье подсудимых окажется 52-летний житель Воркуты. Мужчину обвиняют в гибели знакомой.

По версии следствия, воркутинец во время застолья в одной из квартир города до смерти забил свою подругу. Мужчина бил по голове несчастной, пока та не упала замертво.

- Следствием собраны доказательства, что позволило передать уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - заключили в СУ СК России по Коми.

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