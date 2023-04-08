На север Коми обрушится метель

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В Коми объявлено штормовое предупреждение. В экстренном сообщении МЧС жителей севера предупреждают о надвигающейся метели.

В полночь Воркуту и Инту накроют сильный ветер и снегопад, а на дорогах видимость ухудшится до 300 метров, обещают синоптики. Жителей данных городов просят быть осторожным и соблюдать правила безопасности.

- 9 апреля с полуночи до 18 часов в Воркутинском районе ожидается усиление юго-западного, западного ветра 9-14 м/с, порывами 17–22 м/с, метель, временами с ухудшением видимости до 300-500 метров. С 6 часов до 18 часов 9 апреля в Интинском, Печорском и Усинском районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра 7-12 м/с, порывами 15-20 м/с, - говорится в сообщении.

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