В Коми на 22 сантиметра поднялся уровень воды в Лузе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

За сутки уровень воды в реке Луза в Коми поднялся на 22 сантиметра. Об этом сообщает ЦГМС республики.

К концу недели серьезных изменений на реках не произошло. На реке Сысола у села Койгородок сохраняется подвижка льда. На Летке сохраняется редкий ледоход. На ряде рек сохраняется ледостав. На реке Луза в селе Верхолузье уровень воды поднялся на 22 сантиметра.

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