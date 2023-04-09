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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 8:48

В Сыктывкаре арестовали водителя, скрывшегося с места ДТП

Авария произошла 27 марта
Источник:kp.ru
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Эжвинском районе Сыктывкара привлекли к административной ответственности водителя, скрывшегося с мест ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Авария произошла 27 марта. В тот день столкнулись Daewoo Matiz и ВАЗ-21074. Житель Эжвы скрылся с места ДТП. На него завели административное дело. Сыктывкарец признал, что совершил правонарушение. Мировой судья арестовал мужчину на сутки.

– Постановление не вступило в законную силу, – говорится в сообщении.

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