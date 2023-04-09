К омбудсмену Коми поступило 174 обращения

Фото: пресс-служба омбудсмена Коми

В первом квартале 2023 года в адрес уполномоченного по правам человека в Коми поступило 174 обращения. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

На данный момент удалось рассмотреть 117 обращений, еще 57 находятся в работе.

– Количество обращений продолжает расти, – говорится в сообщении.

Жители Коми активно обращаются за консультациями и разъяснениями. Их интересуют различные вопросы. В частности, речь идет ненадлежащем медицинском обслуживании, нарушении трудовых прав, переселение из аварийного жилья, а также о ЖКХ.

Так, например, при содействии омбудсмена Коми удалось сохранить прожиточный минимум жительницы Сыктывкара. По результатам проведенной Службой судебных приставов проверки, инициированной омбудсменом, в связи с наличием нескольких исполнительных производств в отношении гражданки в разных отделениях судебных приставов все исполнительные производства объединены в одно отделение. Судебным приставом отменены старые постановления об удержании с пенсии должницы и вынесены новые постановления в рамках сводного исполнительного производства.

Гражданину, освободившемуся из мест лишения свободы, была оказана помощь в получении паспорта, который был им утерян еще до назначения и отбывания наказания. Сложность в оформлении документа состояла в том, что он родился и жил некоторое время на территории одной из республик Советского Союза.

Как и прежде, большое количество обращений из мест лишения свободы – их более трети. Посещены исправительные колонии №1, №25, №31, №49. В ходе посещений уполномоченным производился обход коммунально-бытовых и жилых помещений, ознакомление с оказанием медицинской помощи, трудоустройством, возможностях обучения. Проведены личные приемы и беседы с осужденными. По каждому обращению проводятся проверки, в том числе с привлечением прокуратуры.

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