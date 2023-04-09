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НовостиОбщество9 апреля 2023 12:39

Уйба доставил бойцам из Коми технику и оборудование

Глава республики отправился в Запорожскую область
Источник:kp.ru
Фото: кадр видео

Фото: кадр видео

Глава Коми Владимир Уйба доставил бойцам необходимую технику и оборудование. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Уйба отправился в Запорожскую область и встретился с бойцами СВО. Ранее глава Коми в это подразделение не ездил.

– Ребятам было сложно довезти сюда технические средства, в первую очередь, квадрокоптеры, прицелы, – отметил Уйба.

По его словам, бойцы попросили передать автомобиль, и эта просьба была исполнена. За это Уйба поблагодарил спонсоров.

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