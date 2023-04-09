Уйба доставил бойцам из Коми технику и оборудование

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Глава Коми Владимир Уйба доставил бойцам необходимую технику и оборудование. Об этом он сообщил в своем видеообращении.
Уйба отправился в Запорожскую область и встретился с бойцами СВО. Ранее глава Коми в это подразделение не ездил.
– Ребятам было сложно довезти сюда технические средства, в первую очередь, квадрокоптеры, прицелы, – отметил Уйба.
По его словам, бойцы попросили передать автомобиль, и эта просьба была исполнена. За это Уйба поблагодарил спонсоров.
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