Лыжник из Коми занял третье место в финале кубка России

Фото: пресс-служба Федерации лыжных гонок России

Лыжник из Коми Илья Семиков занял третье место в гонке преследования в финале кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе Федерация лыжных гонок России.

Соревнования проходили в Кировске (Мурманская область). Первое место занял Александр Большунов, а второе – Савелий Коростелев. Третьим финишировал Семиков. Спортсмен из Коми разделил бронзу с Денисом Спицовым. В общем зачете Семиков занял второе место. Он уступил только Большунову.

Среди женщин победила Наталья Непряева. Мария Истомина завоевала серебро, а Вероника Степанова – бронзу.

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