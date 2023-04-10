Нарколог из Коми Андрей Никитин рассказал об опасности вейпов и энергетиков

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Стало известно, как влияют на организм, и особенно на детский, вейпы и энергетики. О последствиях употребления курительных смесей и напитков с кофеином рассказал детский психиатр-нарколог Минздрава Коми Андрей Никитин.

По его словам, вейпы опасны тем, что могут «забивать» легкие и вызывать болезни дыхательных путей и аллергию. К тому же, альтернативное курение так же вызывает зависимость, как и обычные сигареты. Энергетики же грозят сердечно-сосудистой системе человека, заверил врач.

— В них нет никакой энергии, которая бы к вам поступала. В первую очередь это идет высвобождение собственной энергии. Грубо говоря, вы берете эту энергию у себя взаймы.

Бесконтрольное и массовое употребление энергетиков может сказаться на развитии молодого человека, его физическом состоянии, предупредил врач. К тому же оно может перерасти в зависимость или перерасти в иную форму, например, алкоголизм.

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