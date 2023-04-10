В Коми пообещали возвращение зимы и 30-градусные морозы

Фото: архив "КП"

В Коми ожидается сильное похолодание. По прогнозам синоптиков, столбик термометра может опуститься до -32 градусов.

Сейчас в республике царствуют североатлантические циклоны, которые переместятся со стороны архипелага Шпицберген в юго-восточном направлении. Они принесли с собой осадки и облачность.

А вот с их уходом в Коми вернутся настоящие зимние морозы, говорят метеорологи. Температура воздуха ночью будет опускаться до -13, а на севере региона - до -20 градусов. Однако при прояснении значения термометра могут фиксировать и 30-градусные морозы.

- В конце рабочей пятидневки, вслед за отходом циклона и резким ростом атмосферного давления, вновь прогнозируется заток арктического воздуха. При малооблачном небе вернутся ночные морозы до -8...-13С на юге и -20С и ниже на севере, днём там немногим выше -10С, даже на юге едва выше 0С. На крайнем северо-востоке — стабильно морозно: ночью -25...-32С, днём -11...-16С, - обещают синоптики ЦГМС.

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