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НовостиОбщество10 апреля 2023 6:45

«Нет печки, нечистоты не вывозят»: в Сыктывкаре инвалид, требующий постоянного ухода, оказался брошен в аварийном жилье

В Сыктывкаре мужчина с инвалидностью вынужден выживать в аварийном доме
Источник:kp.ru
Жилое помещение отапливается печью, которая пришла в ненадлежащее состояние

Жилое помещение отапливается печью, которая пришла в ненадлежащее состояние

В Сыктывкаре инвалид I группы вынужден жить в аварийном доме. Условия для существования нечеловеческие: в помещении нет печи, выгребная яма в таком же состоянии, как и дом, а нечистоты не вывозятся. Самому мужчине необходима постоянная помощь.

В 2021 году дом признали аварийном, однако в программу переселения он не попал. Ситуацию на контроль с жильцами ветхого дома взялв на личный контроль Уполномоченный по правам человека Коми Вера Железцова.

Омбудсмен провела консультацию, людям пояснили, какой пакет документов необходим для постановки на учет на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в соответствии с законом Республики Коми от 05.04.2005 № 30-РЗ.

Также поставлен вопрос о переселении людей в маневренный фонд, передает издание «Комиинформ».