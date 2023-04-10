В Сосногорске оштрафовали местный «Водоканал»

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В Сосногорске ОАО «Водоканал» оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства при приеме на работу бывшего госслужащего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Согласно законодательству, работодатель, заключающий трудовой договор с бывшими госслужащими, должен в течение 10 дней сообщать об этом по их последнему месту службы. Так, «Водоканал» принял на работу бывшего специалиста-эксперта государственной жилищной инспекции по Сосногорску. Однако предприятие не сообщило об этом прежнему работодателю.

Было заведено административное дело. «Водоканал» оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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