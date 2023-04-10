На трассе в Коми 33-летняя женщина устроила ДТП с пятью пострадавшими

Фото: архив "КП"

В Коми произошла серьезная авария, в которой пострадали пять человек. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, 33-летняя жительница Коми за рулем Kia на трассе Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар вышла на обгон УАЗ Patriot и врезалась во встречный Ford Focus под управлением мужчины 1985 года рождения. После чего УАЗ Patriot с прицепом столкнулся с Ford Focus.

В результате ДТП пять человек получили различные травмы. Серьезнее всего пострадали виновница аварии и ее пассажир. Их экстренно госпитализировали в больницу.

Также известно, что у еще одного пассажира Kia 1986 года рождения - автотравма, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб голеней.

Пассажир Kia 1986 года рождения получил автотравму, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтек параорбитальной области слева, ушиб голени. Не госпитализирован.

Водитель Ford получил автотравму, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадину теменной области, ушибы лица. Не госпитализирован.

Стаж виновницы аварии с 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре УАЗ сбил 11-летнего ребенка на самокате (подробности)