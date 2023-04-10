В автобусе в Сыктывкаре пострадала пассажирка

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В воскресенье, 9 апреля, в Сыктывкаре резко затормозил автобус, в результате чего пострадала пассажирка 1955 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, инцидент произошел в 13.47. Женщина 1970 года рождения ехала за рулем Mersedes по улице Орджоникидзе в сторону Карла Маркса. Напротив дома №44 водитель резко затормозила. Из-за этого в салоне упала пассажирка. В результате ДТП она получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация женщине не потребовалась. Водитель автобуса получила права в 1989 году.

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