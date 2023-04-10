Мошенники украли у женщины из Коми 490 тысяч рублей

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Мошенники украли у 57-летней жительницы воркутинского поселка Воргашор 490 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка Москвы. Собеседник заявил, что на имя жительницы Коми пытаются оформить кредит. Для того, чтобы предотвратить это, злоумышленники убедили женщину установить программу для «защиты» финансов. Они получили удаленный доступ к телефону воркутинки, оформили на нее кредит и украли 490 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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