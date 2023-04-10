Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 апреля 2023 7:48

Мошенники украли у женщины из Коми 490 тысяч рублей

Для этого воркутинку убедили установить приложение
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Мошенники украли у 57-летней жительницы воркутинского поселка Воргашор 490 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка Москвы. Собеседник заявил, что на имя жительницы Коми пытаются оформить кредит. Для того, чтобы предотвратить это, злоумышленники убедили женщину установить программу для «защиты» финансов. Они получили удаленный доступ к телефону воркутинки, оформили на нее кредит и украли 490 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники украли у сыктывкарской таксистки 126 тысяч рублей

Женщине предложили подвезти иностранца (подробности)