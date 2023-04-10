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НовостиОбщество10 апреля 2023 8:32

В Коми спасатели эвакуировали больную женщину со стадиона

Инцидент произошел в Выльгорте
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Спасатели эвакуировали больную женщину со стадиона Сметаниной в Выльгорте. Инцидент произошел 8 апреля.

Компания подруг днем гуляла на стадионе Сметаниной. В какой-то момент 76-летней женщине стало плохо. Поэтому ее подруги позвонили в службу 112. Пострадавшую обнаружили в километре от стадиона. Женщина не могла идти самостоятельно передвигаться. У пенсионерки резко упало давление. Как передает «Комиинформ», женщину положили в больницу.

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