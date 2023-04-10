Мужчина выгуливал по Сыктывкару оленя

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Жителя Сыктывдинского района, который выгуливал по Сыктывкару оленя, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в феврале житель Выльгорта выгуливал северного оленя по имени Асья Кыа в местах общего пользования. Таким образом мужчина нарушил законодательство. Было заведено административное дело. Жителю Коми назначили наказание в виде предупреждения. В прокуратуре также отметили, что олень клинически здоров.

– Порезы, параличи, хромота отсутствуют, – уточнили в надзорном ведомстве.

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