Каждый третий житель Коми имеет избыточный вес

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В Коми каждый третий житель республики имеет избыточный вес. Такие данные сообщил врач-хирург высшей квалификационной категории Коми республиканской клинической больницы Анатолий Глухих.

По его словам, проблема ожирения актуальна для всего мира. Так, России по распространенности заболевания находится на четвертом месте среди женщин и на восьмом - среди мужчин.

На данный момент во всём мире идет пандемия ожирения. По распространенности ожирения в мире женщины в России находятся на 4-м, а мужчины на 8-м месте. В Республике Коми каждый третий житель имеет избыточный вес, более 27000 человек страдает сахарным диабетом. Республика Коми занимает 14 место по распространённости сахарного диабета второго типа, - отметил Анатолий Глухих.

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