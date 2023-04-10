Следователи заинтересовались живущим в аварийном доме мужчине с инвалидностью

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В Сыктывкаре следователи проводят проверку по факту проживания инвалида I группы в аварийном доме. Мужчина, который нуждается в постоянном уходе, живет один в нечеловеческих условиях и не получает социальную поддержку.

- По данной публикации следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована процессуальная проверка, в рамках которой следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут им правовую оценку, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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