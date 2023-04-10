В Коми трагически погибли 79 детей

Автор фото: Пыхалова Юлия

В 2022 году трагически оборвалась жизнь 79 детей из Коми. Такие данные сообщили в Минюсте республики. В ведомстве отметили, что в статистику вошли и несовершеннолетние, которые погибли за пределами Коми.

Отмечается, причиной смерти детей чаше всего являются внешние обстоятельства, на втором месте списка располагаются отдельные состояния перинатального периода, на третьем — нервные системы и врожденные аномалии.

Из-за внешних причин в прошлом году погибли 32 ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не хватает твоего смеха»: в Коми скорбят по трагически погибшей 14-летней девочке (подробности)