В Коми девочке заплатят 350 тысяч рублей за укус собаки

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Администрация Ухты заплатит пострадавшей от укуса бродячей собаки семилетней девочке 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 13 октября. Возле одного из домов на улице Молодежной на ребенка напала собака. В результате девочка получила множественные раны рук и тела. В прокуратуре уточнили, что это вред здоровью средней тяжести. Ребенка лечили в больнице. Девочке делали прививки против бешенства.

– Кроме того, после инцидента у ребенка сформировался страх перед собаками, – отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство обратилось в суд. Администрацию обязали заплатить девочке 350 тысяч рублей.

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