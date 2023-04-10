В Коми женщине дали 10 месяцев за неуплату алиментов

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В Ухте 32-летнюю местную жительницу признали виновной в неоднократной неуплате алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинку привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Далее женщина продолжила уклоняться от содержания двоих своих детей. Уважительных причин для этого у нее не было.

В августе жительнице Коми дали условный срок за неуплату алиментов.

– Ухтинка нарушала условия условного осуждения, не являясь в уголовно-исполнительную инспекцию, – отметили в прокуратуре.

Суд отменил женщине условный срок и приговорил к 10 месяцам лишения свободы. Отбывать срок ухтинка будет в колонии-поселении.

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