В Коми обнаружено четыре случая заражения гриппом

Фото: архив "КП"

В Коми за прошедшие семь дней обнаружено четыре случая заражения гриппом В. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Отмечается, что среди жителей республики фиксируют и сезонные заболевания: риновирусы и коронавирусы.

Также за неделю было обнаружено 453 факта заболевания COVID-19, что на 17,2% ниже, чем за предыдущий период. Чаще всего ковидом заражаются молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет и пенсионеры старше 65 лет.

- За прошедшую неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратился 7603 человека, в том числе 4197 детей. Интенсивный показатель заболеваемости – 94,0 на 10 тысяч населения. По данным эпидемиологического анализа, уровень заболеваемости находится на 16,9% ниже эпидемического порога в целом. На карантин закрыто 6 классов в 4 малокомплектных школах и 4 группы в 3 малокомплектных дошкольных учреждениях в 5 муниципальных образованиях, - говорится в статистике Рсопотребнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каждый третий житель Коми имеет избыточный вес (подробности)