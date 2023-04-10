Сыктывкарка с девятью судимостями обокрала три магазина

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Эжвинский районный суд Сыктывкара признал 24-летнюю местную жительницу, имеющую девять судимостей, виновной в мелком хищении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ноябре девушка украла из магазина шесть упаковок сыра и девять пачек сливочного масла. Продукты она спрятала в карман куртки. Через восемь дней злоумышленница украла восемь пачек сыра, а в декабре – еще 12. Товар сыктывкарка продала неизвестному, а деньги потратила. Ее приговорили к 11 месяцам принудительных работ.

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