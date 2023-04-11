Население Коми уменьшилось на восемь тысяч человек

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В Коми сократилось численность населения. Об этом свидетельствуют данные Комистата. По состоянию на 1 января, в республике насчитывалось 726 434 человек.

Отмечается, что отрицательная динамика наблюдается во всех муниципалитетах Коми, но больше всего численность уменьшилась в Ухте.

- В Сыктывкаре численность жителей уменьшилась на 647 человек, в Печоре - на 854, а лидером по отрицательной динамике стала Ухта (сокращение показателя составило 1549 человек), - говорится в докладе Комистата.

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