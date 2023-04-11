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НовостиОбщество11 апреля 2023 6:43

В Коми диспансеризация помогла выявить у двух женщин рак груди

Еще у нескольких человек обнаружили сахарный диабет
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Диспансеризация помогла выявить у двух жительниц Вуктыльского района рак груди. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Женщины проходили обследования, и врачи обнаружили у них рак молочной железы. Далее пациентки прошли дополнительные исследования и побывали у онколога. Теперь же жительниц Вуктыльского района будут лечить.

Кроме того, у нескольких пациентов впервые диагностировали сахарный диабет. Их также начали лечить. Медики советуют людям проходить диспансеризацию, поскольку это позволяет выявить развивающиеся заболевания.

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