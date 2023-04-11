Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 7:21

Бастрыкин поручил доложить о проверке жилищных условий инвалида из Сыктывкара

Мужчина, нуждающийся в постоянном уходе, живет в аварийном доме
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки, которую ранее инициировало региональное ведомство по факту проживания инвалида первой группы в аварийном доме.

Мужчина нуждается в постоянном уходе, однако его не получает. Также бытовые условия, в которых приходится жить сыктывкарцу, ужасные: печь не работает, выгребная яма не очищается.

- Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Коми Андрею Исаеву представить доклад о ходе проверки, - говорится на сайте ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нет печки, нечистоты не вывозят»: в Сыктывкаре инвалид, требующий постоянного ухода, оказался брошен в аварийном жилье (подробности)