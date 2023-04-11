Бастрыкин поручил доложить о проверке жилищных условий инвалида из Сыктывкара

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Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки, которую ранее инициировало региональное ведомство по факту проживания инвалида первой группы в аварийном доме.

Мужчина нуждается в постоянном уходе, однако его не получает. Также бытовые условия, в которых приходится жить сыктывкарцу, ужасные: печь не работает, выгребная яма не очищается.

- Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Коми Андрею Исаеву представить доклад о ходе проверки, - говорится на сайте ведомства.

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