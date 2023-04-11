«Как снег на голову!»: житель Коми выиграл квартиру в лотерею

Фото: «Столото»

Житель Воркуты Андрей Федоров выиграл квартиру в лотерею. Мужчина всю жизнь мечтал сорвать куш и в один день его желание осуществилось.

Воркутинец вспоминает, как узнал о выигрыше. Мужчина купил билет на сайте, а через некоторое время ему на телефон пришла заветная смска. Убедившись, что он выиграл, житель Заполярья поспешил обрадовать домочадцев.

— Трансляцию розыгрыша по телевизору не смотрел, потому что билет купил на сайте. Кстати, это очень удобно, не нужно никуда ходить. Когда получил на телефон заветное СМС-оповещение о выигрыше, зашел в личный кабинет и увидел денежный эквивалент приза. Я всегда ждал своего выигрыша, может даже не такого крупного. Он свалился, как снег на голову! Эту победу я преподнес близким радостной новостью, — поделился Андрей Львович.

Мужчина на пенсии, свое время уделяет родным. Во время интервью Андрей Львович поделился, что призовые средства намеревался расходовать на близких. Счастливчик оформил приз деньгами и только спустя некоторое время поделился своей историей победы.

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