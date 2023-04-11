Мошенники украли у двух сыктывкарок 279 тысяч рублей под предлогом вымышленных ДТП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мошенники украли у двух жительниц Сыктывкара 279 тысяч рублей под предлогом вымышленных ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, 68-летней сыктывкарке позвонил неизвестный. Собеседник заявил, что ее дочь виновна в совершении ДТП. Далее он добавил, что за деньги можно прекратить уголовное преследование. Женщина отдала курьеру около 79 тысяч рублей. Позже жительница столицы Коми узнала, что на самом деле дочь ни в каком ДТП не участвовала.

Аналогичный случай произошел с 82-летней сыктывкаркой. Она отдала курьеру 200 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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