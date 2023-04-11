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НовостиОбщество11 апреля 2023 9:44

Маньпупунер вошел в топ-15 «мест силы» России

Плато входит в список Семи чудес России
Источник:kp.ru
Фото с сайта rkomi.ru

Фото с сайта rkomi.ru

Плато Маньпупунер, расположенное в Коми, вошло в список 15 главных «мест силы» России. Об этом сообщает сервис путешествий «Туту».

Маньпупунер входит в список Семи чудес России. На плато расположены каменные останцы природного происхождения, похожие на идолов. Долгие годы горы разрушались от осадков и ветра. В итоге от них остались только причудливые столбы.

– Народ манси считал Маньпупунер, уральский Стоунхендж, священным местом, а каменных идолов – богами. Говорят, они и правда немного волшебные – как минимум, умеют исполнять желания не хуже восточных джиннов, – говорится в сообщении.

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