Более 20 тысяч детей получили в Коми единое пособие в первые месяцы 2023 года

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Стало известно, сколько детей в Коми получили единое пособие за I квартал 2023 года. Согласно данным СФР, деньги были перечислены 20,5 тысячам детей. Также льгота была назначена 924 беременным женщинам.

На эти цели было направлено 72 млн рублей, добавили в СФР.

Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения поступают через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки. Две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

Напомним, что для оформления единого пособия дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

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