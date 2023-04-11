В Сыктывкаре открыли новый детский сад на 270 мест

Фото: пресс-служба главы Коми

Во вторник, 11 апреля, в сыктывкарском микрорайоне Кочпон-Чит открыли второй корпус детского сада № 5 «Жемчужина Севера», рассчитанный на 270 мест. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Объект построили по нацпроекту «Демография». Изначально планировалось, что детский сад будет рассчитан на 110 мест.

– Но потом стало понятно, что этого мало. И мы решились на строительство большого детского сада на 270 мест с бассейном, – отметил глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, на строительство потратили 441 миллион рублей. 120 мест в этом дошкольном учреждении предназначены для детей до трех лет. Всего в детском саду будет работать 12 дошкольных групп. В здании оборудовали музыкальный и физкультурный залы, изо-студию, бассейн, а также кабинет психолога. В детском саду редусмотрены пищевой, медицинский и прачечный блоки. На прилегающей территории установили веранды и построили спортплощадку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре откроют детский сад на 60 мест

Его построили в Орбите (подробности)