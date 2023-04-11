В Коми виновник смертельного ДТП не вышел по УДО из-за трат на себя

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В Коми осужденному отказали в условно-досрочном освобождении. Мужчина, устроивший смертельную аварию, попал в колонию и рассчитывал выйти на свободу раньше срока, однако желание тратить деньги на себя сыграли с ним злую шутку.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, житель Коми имел возможность выплатить моральный ущерб в размере 800 тысяч рублей пострадавшим, однако за время отбывания наказания мужчина не покрыл долг даже на половину.

- По приговору суда мужчина за совершение преступления обязан был компенсировать потерпевшей стороне моральный вред в размере 800 тысяч рублей. На момент рассмотрения ходатайства не возмещенная часть этой суммы превышала 550 тысяч рублей. При этом у осужденного имелась возможность погасить этот долг, однако этого он не сделал. Вместо этого осужденный приобрел в магазинах исправительного учреждения товаров на сумму свыше 140 тысяч рублей, перевел на счет супруги 108 тысяч рублей, а также снял наличными 97 тысяч рублей. Кроме того, мужчина после вынесения приговора продал принадлежавший ему автомобиль, а полученные деньги направил не на возмещение причиненного вреда, а на личные нужды, - подробно расписали траты мужчины в прокуратуре.

Данные обстоятельства суд первой инстанции не исследовал. Верховный суд Республики Коми согласился с правовой позицией Сыктывкарского спецпрокурора, отменил постановление Княжпогостского районного суда и отказал осужденному в условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания, заключили в ведомстве.

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