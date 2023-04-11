Укравшего ликер ухтинца нашли по шапке и сломанному носу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ухте 36-летнего местного жителя признали виновным в мелком хищении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, 4 декабря прошлого года сотрудники магазина обнаружили пропажу бутылки ликера. Работники посмотрели записи с камеры и поняли, что алкоголь вынес под курткой мужчина. На следующий день злоумышленник пришел в этот же магазин. Администратор опознала его по характерной шапке и сломанному носу. Сотрудники закрыли вход в торговую точку и вызвали полицейских.

– Ухтинец факт кражи отрицал, хотя подтвердил, что на видеозаписи запечатлен именно он, – говорится в сообщении.

Ранее мужчина был подвергнут административному наказанию за мелкое хищение. По совокупности преступлений его приговорили к двум годам и двум месяца лишения свободы. Отбывать срок житель Коми будет в исправительной колонии строгого режима.

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