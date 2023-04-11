Новую разметку рисуют на улицах Сыктыкара

Фото: МКП «Дорожное хозяйство»

В Сыктывкаре рисуют новую разметку. Дорожники вышли на улицы города, чтобы нанести свежей краской линии.

В том году работы начались лишь в конце апреля, однако в этом году из-за аномально теплой весны коммунальные службы вышли раньше.

Первые линии дорожной разметки появились на улице Ленина в районе Стефановской площади. Для нанесения желтых и белых полос специалисты впервые использовали краскопульт промышленный, приобретенный МКП «Дорожное хозяйство» в этом году в помощь разметочной машине и для ускорения процесса нанесения разметки в целом по городу.

Далее по плану нанесение линий пешеходного перехода в районе Свято-Стефановского кафедрального собора, где в эти выходные православные соберутся на празднование Светлого праздника Пасхи, а также пешеходные переходы в других частях города, естественно, при благоприятных погодных условиях.

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