Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 13:00

Новую разметку рисуют на улицах Сыктыкара

В прошлом году старт работам был дан 21 апреля
Источник:kp.ru
Фото: МКП «Дорожное хозяйство»

Фото: МКП «Дорожное хозяйство»

В Сыктывкаре рисуют новую разметку. Дорожники вышли на улицы города, чтобы нанести свежей краской линии.

В том году работы начались лишь в конце апреля, однако в этом году из-за аномально теплой весны коммунальные службы вышли раньше.

Первые линии дорожной разметки появились на улице Ленина в районе Стефановской площади. Для нанесения желтых и белых полос специалисты впервые использовали краскопульт промышленный, приобретенный МКП «Дорожное хозяйство» в этом году в помощь разметочной машине и для ускорения процесса нанесения разметки в целом по городу.

Далее по плану нанесение линий пешеходного перехода в районе Свято-Стефановского кафедрального собора, где в эти выходные православные соберутся на празднование Светлого праздника Пасхи, а также пешеходные переходы в других частях города, естественно, при благоприятных погодных условиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маньпупунер вошел в топ-15 «мест силы» России (подробности)